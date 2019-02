Calcio 1a Cat. botta e risposta tra Verucchio e Roncofreddo (1-1)

Sport

Verucchio

| 17:39 - 03 Febbraio 2019

Verucchio - Roncofreddo 1-1.

VERUCCHIO: Maggioli, Colonna R., Schipano (Campidelli 36’st), Tentoni, Colonna G., Radu, Bruma, Kabbori, (Michilli 35’pt) Dragoni (Vertaglia 41’st), Tellinai, Maurizi (Genghini 26’st).

A disp: Palmieri, Girometti, Ugolini, Campidelli, Clementi, Muccioli. All: Nicolini.

RONCOFREDDO: Urbini, Neri, Suzzi, Lodovichetti, Turci, D’Ambrosio, Donati (Gasperini 36’st), Nicolini (Lasagni 32’st), Ferraro (Benvenuti G. 36’st), Berardi, Piccirillo (Calbucci 8’st).

A disp: Bonanno, Pieri, Benvenuti U., Graziani. All: Montanari.

ARBITRO: Arrigoni (Ravenna)

RETI: Turci 23’pt, Tentoni 45’pt.

NOTE: ammoniti Berardi, Neri, Colonna G., Calbucci, Genghini, D’Ambrosio.



Tra Verucchio e Roncofreddo vince il pari: finisce 0-0 al termine dei 90 minuti. Il primo squillo del match è del Verucchio che spinge a sinistra con Schipano, il cui cross viene intercettato da Bruma, ma l’attaccante rosanero sbaglia la misura del tocco e la sfera termina fuori. Al 12’ conclusione alta sopra la traversa di Berardi che risponde al primo tentativo dei rosanero. Il Roncofreddo passa al 23’ complice una punizione di Berardi che viene respinta corta dalla difesa, sul pallone si avventa Turci che spiazza il portiere e segna l’1-0. Il Verucchio non si perde però d’animo e cerca subito il pareggio al 25’ con Dragoni che prova il classico “goal alla Quagliarella” dalla distanza, ma la sfera termina fuori di poco. Al 31’ buon taglio di Maurizi per Bruma che cerca la conclusione a giro smorzandola: il portiere blocca. Roncofreddo offensivo al 35’, ci prova da fuori Berardi, il tiro è deviato e Maggioli intercetta. Vicino al pareggio il Verucchio al 38’ grazie a un calcio di punizione di Dragoni che colpisce la barriera e la palla sfiora la traversa. Ancora rosanero pericolosi al 40’: questa volta è Bruma che prova a segnare, si allunga Urbini che spinge lateralmente e si oppone anche al tentativo su ribattuta di Riccardo Colonna. Il pareggio del Verucchio arriva prima della fine del primo tempo, al 45’ ottimo spunto di Michilli che salta tre uomini, si appoggia su Maurizi che gira su Riccardo Colonna, il quale è bravo a mettere in mezzo dove c’è Tentoni che di prima non sbaglia.



La ripresa comincia a tinte gialloblù con Ferraro che dà l’illusione del goal con la sua conclusione al 3’ e un minuto dopo ci riprova, ma il tentativo termina fuori. Respinta di Urbini sul tiro di Riccardo Colonna al 10’ e conclusione sul fondo di Bruma al 15’. Il Verucchio però prende campo e continua a spingere e al 33’ è ancora Bruma che prova a dire la sua con una rovesciata che il portiere intercetta. Al 35’ Radu riesce a superare in sforbiciata il portiere, la rete si gonfia ma l’arbitro annulla per fuorigioco. L'ultima occasone del match è dei padroni di casa, ma è ancora bravo Urbini a volare sul tiro potente di Bruma. Il Verucchio mantiene quindi la vetta della classifica con i suoi 35 punti, mentre il Roncofreddo sale a 29, in sesta posizione assieme alla Pol. Sala.