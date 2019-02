Auto sbanda, urta muretto e finisce di traverso contro il guard-rail. Paura sull'A14

Cronaca

17:32 - 03 Febbraio 2019

L'auto di traverso all'uscita della galleria di Covignano, un km prima del casello di Rimini Sud.

Momenti di paura per una coppia di coniugi milanesi 70enni, rimasti coinvolti domenica in un incidente stradale sull'A-14, all'uscita della galleria di Covignano, un km prima del casello di Rimini Sud. I due coniugi viaggiavano in direzione Ancona, a bordo di un Suv Peugeot, quando l'uomo al volante, intorno alle 13, ha perso il controllo del mezzo, sbandando e sbattendo contro il muretto centrale. L'automobile ha perso il paraurti e pezzi della carrozzeria, per poi finire la sua corsa finendo frontalmente contro il guard-rail, di traverso rispetto al senso di marcia delle altre vetture. I due settantenni hanno riportato lesioni di media gravità e sono stati portati in ospedale a Rimini. La Polizia Autostradale di Forlì ha effettuato i rilievi del sinistro e ha rallentato il traffico, per consentire il soccorso ai feriti in massima sicurezza e il recupero del Suv incidentato. Intorno alle 14.30 la circolazione stradale è tornata alla normalità.