Calcio Promozione: Pietracuta, pari con rimpianti. Finisce 1-1 con il San Pietro in Vincoli

Sport

Pietracuta di San Leo

| 17:17 - 03 Febbraio 2019

Gianni Fratti attaccante del Pietracuta.

SAN PIETRO IN VINCOLI: Senofieni, Ravaioli, Senja, Della Pasqua, Casadio, Ghetti; Marocchi, Fabbri E.; Russomanno, Rocchi, Trovato.

In panchina: Beltran, Pompignoli, Spazzoli, Marangoni, Brandino, Lecce, Stornaiuolo, Valgiusti, Calbucci. All. Vezzoli.

PIETRACUTA: Leardini, Mularoni, Moretti, Tosi, Masini, El Haloui; Tadzhybayev (92' Gessaroli), Golinucci (78' Fabbri F.; Fratti, Fabbri D. (81' Tomassini), Tomassini F.R. (64' Tani).

In panchina: Balducci, Pavani, Giovanetti, Bernardi. All. Fregnani.

ARBITRO: Carlini di Cesena (Assistenti: Monti e Garelli di Imola).

RETI: 9' Fratti (P), 65' Casadio (SPV).



Buona prova del Pietracuta, che lascia il campo del San Pietro in Vincoli con un punto e con il rimpianto di non aver sfruttato la superiorità mostrata nel primo tempo. Parte bene la squadra di Fregnani che trova il gol al 9' con Fratti, l'attaccante finta di andare al tiro di destro, invece si porta la palla sul sinistro e infila all'incrocio con un tiro a giro. L'attaccante è letteralmente scatenato: al 15' in fase di pressing ruba palla a Casadio, supera Senofieni in uscita, prima di calciare a lato complice il veemente ritorno di Casadio, intervento sul quale gli ospiti vanamente reclamano il rigore. Ancora Fratti al 25' ci prova da fuori area, senza inquadrare il bersaglio. L'unico brivido invece per il portiere Leardini è alla mezz'ora, su un tiro di Marocchi dalla lunga distanza, che termina di poco a lato. Nella ripresa al 49' Fratti affonda sulla fascia e serve all'indietro Davide Fabbri, che spreca calciando di piatto a lato. Il gol sbagliato rianima il San Pietro in Vincoli, che pareggia al 65': corner da sinistra, Casadio taglia sul primo palo e di testa infila Leardini. Gara equilibrata negli ultimi venti minuti, il Pietracuta non si limita a una partita difensiva, ma nel complesso né da una parte, né dall'altra, si registrano grandi occasioni.