Calcio Promozione: Olivieri e Matteo Vitaioli, Tropical Coriano regola 2-0 il Morciano

Sport

Coriano

| 17:15 - 03 Febbraio 2019

Formazione del Tropical Coriano.

TROPICAL CORIANO: Romani, Gori (80' Vitaioli F.), Conti, Pasini, Olivieri, Costantini; Dolcini, Stanco; Montebelli (72' Farneti), Vucaj (85' Vitaioli M.), Filippucci (55' Borghini).

In panchina: Filippi, De Biagi, Alijahej, Scognamiglio, Semprini. All. Zagnoli.

MORCIANO: Marconi, Torre, Salvi, Volponi, Monaldi, Tenti; Molfetta, Sperandio (74' Subashi); Baki, Simoncelli, Longoni.

In panchina: Vizzo, Bartolini, Masini, Ubaldi, Ostolani.

ARBITRO: Caminati di Forlì (Assistenti: Fichera di Cesena e Pili di Rimini).

RETI: 30' Olivieri (TC), 89' Vitaioli M. (TC).

NOTE: ammoniti: Salvi, Gori, Tenti, Stanco.



Il Tropical Coriano regola 2-0 il Morciano fanalino di coda del girone. La squadra di Zagnoli conduce le danze e al 7' sfiora il gol: scambio Vucaj-Stanco, palla a Gori che calcia di poco alto. Al 15' Vucaj crossa per Montebelli che manca la deviazione vincente. La squadra ospite risponde al 21' con un contropiede che porta al tiro di Simoncelli, Romani blocca a terra. Al 29' Marconi è bravo a deviare il tiro di Vucaj, ma nulla può, sul successivo corner, sulla conclusione vincente di Oliveri, al termine di una mischia. Nel finale di tempo Tropical Coriano vicino al raddoppio in due occasioni: al 42' Filippucci sfiora il palo su punizione, al 45' Marconi in uscita stoppa l'iniziativa personale di Montebelli. La ripresa inizia con un brivido per la squadra di casa, graziata da Simoncelli che manca il tap-in a pochi passi dal portiere. Al 66' ancora Morciano pericoloso con un colpo di testa di Tenti, su cross dalla bandierina, alto sopra la traversa. Nel finale il Tropical Coriano mette al sicuro i tre punti: prima Farneti (86') impegna Marconi alla respinta, poi all'89' Matteo Vitaioli calcia al volo su punizione dalla destra, infilando l'incolpevole portiere avversario.