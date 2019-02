Calcio 1a Cat: ruggito Novafeltria, 3-1 al Riccione con doppietta capolavoro di Stefanelli

Sport

Novafeltria

| 17:13 - 03 Febbraio 2019

Il Novafeltria Calcio vittorioso 3-1 sul Riccione.

NOVAFELTRIA: Semprini, Ceccaroni, Gori, Rinaldi, Babbini; Mahmutaj, Balducci, Amantini; Stefanelli (40'st Radici), Baldinini, Muratori (35'st Mainardi).

In panchina: Cappella, Arapi, Crociani, Outaadi, Martelli, Morciano. All. Fabbri.

RICCIONE: Tacchi, Ricci (1'st Facchini), Cavoli (25'st Bontempi), Bolzonetti (25'st Siuni), Ndao S., Musabelliu; Kone (1'st Stellato), Dieng; Galesi (30'st Olivieri), Tolomeo, Diagne.

In panchina: Gueye, Bontempi, Volpato, Pivi, Ndao B. All. Angeloni.

ARBITRO: Tola di Cesena.

RETI: 13'pt e 20'st Stefanelli (N), 32'pt Tolomeo rig. (R), 43'pt Baldinini (N).

NOTE: ammoniti Bolzonetti, Ricci, Galesi, Ceccaroni, Diagne. Angoli: 4-2. Recupero 1'+5'.



Il Novafeltria schiera l'artiglieria pesante, il tridente offensivo, conquistando tre punti pesantissimi in chiave promozione nello scontro diretto con il Riccione. Migliore in campo Stefanelli, che firma una doppietta e una prestazione di alto livello. Determinante in positivo la scelta dell'allenatore Fabbri che, per contrastare la fisicità degli avversari, manda in campo sia Stefanelli che Baldinini, assieme a Muratori, allargando Mahmutaj sulla fascia per rimpiazzare l'indisponibile Cupi. Un 3-4-3 in luogo del consueto 3-5-2 che ha comunque garantito equilibrio tra le fila della formazione gialloblu. Il Riccione ha messo in mostra uno straripante Ndao, rimasto in campo tutta la gara nonostante un infortunio, ma ha deluso le attese: squadra ricca di attaccanti, ma manca un terminale offensivo che dia profondità al gioco.



STEFANELLI ROMPE GLI EQUILIBRI. Il Novafeltria trova il gol del vantaggio al 13': Muratori inventa un lancio calibrato alla Pirlo che taglia il campo e trova Stefanelli sulla destra, l'attaccante è bravo a controllare e una volta in area a incrociare il diagonale, che si infila in rete alla destra dell'incolpevole Tacchi. Il Riccione prova a reagire, alzando il baricentro. Al 29' Tolomeo dalla sinistra crossa per Dieng, che tutto solo stoppa, ma al momento del tiro viene recuperato dalla difesa avversaria. Un minuto dopo percussione di un volitivo Stefanelli, che però viene rimontato dalla difesa, sul successivo tocco di destro, Baldinini fa velo, cercando un compagno che non c'è. Il Riccione trova il pari al 32' su rigore: intervento scomposto di Babbini che atterra Galesi in area, Tolomeo dagli undici metri infila Semprini. Lo stesso Tolomeo spreca una favorevole occasione, calciando però con il destro, il piede sbagliato, mettendo abbondantemente a lato. Risponde Balducci al 38', impegnando alla presa il portiere Tacchi. Il Novafeltria trova il raddoppio al 43' grazie alla caparbietà dello stesso Balducci, che recupera palla sulla sinistra e crossa in area, la corta respinta della difesa innesca il tiro da fuori area di Amantini, conclusione non irresistibile che si trasforma però in assist per Francesco Baldinini, bravo a controllare e a scaricare in rete di sinistro.



LA PRODEZZA DI STEFANELLI. A inizio ripresa il Riccione aumenta il potenziale offensivo inserendo Facchini e Stellato, con Galesi che arretra nel ruolo di terzino sinistro. Al 59' proprio Facchini viene fermato dalla pronta uscita bassa del portiere Semprini, che respinge il suo tentativo. Ma l'attaccante protagonista è Stefanelli, che al 65' firma la doppietta di giornata con una prodezza, calciando al volo su punizione di Rinaldi, un destro che non lascia scampo all'incolpevole Tacchi. Il Riccione sfiora il 3-2 al 73' con un destro ravvicinato di Stellato che termina di poco a lato, al termine di una mischia in area gialloblu. Reclama invece il Novafeltria quando Mahmutaj cade in area a causa di una trattenuta, Tola di Cesena lascia proseguire. La squadra ospite si ripresenta al tiro con Bontempi da posizione defilata, sulla destra, ma Semprini fa buona guardia e respinge. La gara termina con la meritata vittoria della squadra di casa.