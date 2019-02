Calcio 1a Cat: Sant'Ermete, altro k.o. casalingo. Il Savio sfrutta gli errori dei verdi (1-3)

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:07 - 03 Febbraio 2019

Una formazione del Sant'Ermete 2018-19.

S.ERMETE: Vandi, Rossi, Genghini, Drudi (65' Ciccarelli), Bonifazi (93' Castiglioni), Zavattini N, Del Prete (60' Gentile), Contadini, Zavattini L, Vukaj, Bettini (65' Molari).

In panchina: Gentili, Gavagnin, Marcaccio. All. Pazzini

SAVIO: Sanzani, Montaletti, Porcelli, Boschetti (45' Alvisi), Mazzavillani, Storti, Rocchi, Banila (83' Pagliarani), Mancini (70' D'Amico), Antonellini (50' Marino), Scortichini (35' Filipi).

In panchina: Giordani, Ramilli, Focaccia. All. Bonacci.

ARBITRO: Bisognano di Imola.

RETI: 12' Antonellini (SA), 16' rig. Mancini (SA), 70' Rossi (SE), 91' Alvisi (SA).



Nuova sconfitta per uno a tre in casa per il S.Ermete, che con una partenza da dimenticare regala due reti al Savio, a segno con Antonellini e con un rigore di Mancini. La squadra di Pazzini reagisce dopo il primo quarto d'ora shock, sfiorando la rete in più di una circostanza. Da segnalare una traversa colpita da Del Prete. Nella ripresa monologo dei "verdi", che accorciano al 70' con Rossi. Reclama la squadra del presidente Martino per l'annullamento del gol del possibile 2-2 a causa di un fuorigioco dubbio. Nel recupero, con gli avversari sbilanciati in avanti, il Savio firma il tris con Alvisi.