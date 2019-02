Calcio 1a Cat: Indelicato a secco, Bellaria sconfitto in casa dal Real San Clemente (0-1)

Sport

Bellaria Igea Marina

| 17:05 - 03 Febbraio 2019

Una formazione del Real San Clemente 2018-19.

BELLARIA: Mignani, Floris, Baldini (59' Aragao), Fusi, Moramarco, Zaghini; Chiussi F. (52' Cuni), Chiussi W., Caporali (83' De Cristofaro), Indelicato, Facondini (34' Gambuti).

In panchina: Sapucci, Vasini, Zoffoli, Antonelli, Magnani. All. Zamagni.

REAL SAN CLEMENTE: Raffaelli, Tasini, Albani (63' Buffone), Montanari (67' Buffi), Cenci, Mazzoni; Barbanti (65' Conti), Calesini; Pecci, Righini (70' Santoni), Geri (94' Epiceno).

In panchina: Baschetti, Cioffi F., Dominici, Giannessi. All. Bianchi.

ARBITRO: Benini di Forlì.

RETE: 87' Cenci.

NOTE: ammoniti Mignani, Pecci, Cuni. Espulso Moramarco all'83'.



Incolore prestazione del Bellaria, che cade in casa (0-1) contro il Real San Clemente, in un vero e proprio scontro salvezza. Dopo la splendida vittoria in trasferta contro il Granata, ci si attendeva una conferma, ma la squadra di Reciputi, troppo contratta e timorosa, si è resa pericolosa solo nella ripresa: al 58' con un colpo di testa di Fusi di poco a lato, al 62' con un tiro da fuori area che non ha inquadrato il bersaglio. Indelicato non ha lasciato il segno, mentre all'87' su corner il colpo di testa di Luca Cenci ha regalato agli ospiti i tre punti.