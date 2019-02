Spaventata dell'ex fidanzato, si rifugia in auto. Lui le ruba le chiavi e la minaccia

Cronaca

Rimini

| 14:15 - 03 Febbraio 2019

Auto dei Carabinieri (foto di repertorio).

Nella notte tra sabato e domenica i Carabinieri del Radiomobile di Riccone hanno arrestato a Misano un 37enne. Sono stati momenti concitati quelli che hanno visto per protagonista l'uomo e una ragazza, anch'ella domiciliata a Misano, legata in passato all'arrestato da una relazione sentimentale. Durante un confronto acceso, il 37enne ha dato in escandescenze, costringendo la sua ex a rifugiarsi in automobile. Lui l'ha seguita e si è impossessato della chiavi e di altri oggetti, poi sono intervenuti i Carabinieri che lo hanno arrestato per rapina impropria.