Calcio 1a Cat: Antonio Bellamacina neo acquisto del Riccione

Sport

Riccione

| 12:50 - 03 Febbraio 2019

Antonino Bellamacina neo acquisto del Riccione Calcio.

La società Riccione Calcio comunica l’arrivo in squadra del centrocampista Antonino Bellamacina, classe 1997. Cresciuto nelle giovanili del Messina, nella stagione 2016-2017 ha vestito la maglia del Due Torri (Serie D) mentre fino a dicembre ha militato nel Monticelli Calcio, società di Eccellenza marchigiana.

Antonino Bellamacina: “Sono felice di essere a Riccione, mi ha convinto il progetto della società. Sono consapevole che la società vuole vincere e sono qui per aiutarli: inoltre sono sicuro che giocare nel Riccione sia un’ottima opportunità per mostrarmi. Non ho mai giocato in prima categoria, non so cosa aspettarmi, ma sono sicuro che ci troveremo di fronte squadre impegnative da affrontare e ci sarà da lavorare”.