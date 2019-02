Volley B2 femminile, la Caf Acli Stella in vantaggio di due set cade al tie break

Sport

Rimini

03 Febbraio 2019

Un attacco della Stella Rimini.

Sconfitta al tier break per la Caf Acli Stella sul parquet della Pool Gramsci (3-2). Partenza brillante della squadra riminese che conquista i primi due set con una certa disinvoltura lasciando sorpresi il team reggiano- L’inizio del terzo set pare confermare lo stesso trend: subito 3-0 per la CAF ACLI STELLA, ma poi inspiegabilmente la squadra prende fiato e lascia l’iniziativa alle reggiane e si parte così con un’altra gara nella quale la CAF ACLI STELLA contrasta fino al 9-11 ma poi cede del tutto e lascia via libera alll'avversario: 9-23 e conquista del set.

La CAF ACLI STELLA parte bene nel quarto set e cerca di riprendere in mano il match, ma si disunisce di fronte all’aggressività delle reggiane che ora sono compatte e con grande spirito combattivo: mettono soprattutto in difficoltà le riminesi nelle ricezioni e non permettono una valida costruzione del gioco d’attacco (complessivamente saranno 18 i punti validi su battuta della Gramsci Pool).

Non sono state sufficienti le varie sostituzioni operate dal tecnico Mussoni e il tie-breck del quinto set non scuote più di tanto la formazione riminese che subisce una netta sconfitta per 15-5. Prossima partita in casa con la Rubierese sabato 9 febbraio ore 20:30 al Palastella.

Il tabellino

Gramsci Pool Reggio Emilia-CAF ACLI Stella 3-2

Gramsci Pool: Sghedoni 4, De Kunovicm 18, Scardigli 2, Grassi 4, Conte 11, Campi 7, Gaiuffi 5, Righelli 3, Correri lib., Canossini, Ronzoni. All. Caffagni.

Caf Acli Stella: Ambrosini, Cicoria 2, Gugnali 14, Bologna 4, Francia 10, Costantino 9, Mazza 9, Bigucci, Bianchi. Ne. Bascucci, Cit, Tomassucci ne, Jelenkovich lib1, Serafini lib2. All. Mussoni.

PARZIALI: 18-25, 19-25, 25-11, 25-19, 15-5

NOTE Muri: RE 7, St 11.

BV: RE 18, St 1.

BE: RE 9, St 6.