Basket C Silver, gli Angels hanno la meglio sul forte Medicina in un finale tirato. Zannoni dice 29

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 00:32 - 03 Febbraio 2019

La squadra degli Angels Dulca.

Una vittoria che va al di là dei punti quella ottenua sabato sera dagli Angels sul Medicina per 88-81. Nel primo quarto i Dulca Angels guidati da Fusco hanno tentato in tutti i modi di prendere il largo, ma Casagrande con le sue triple e penetrazioni ha tenuto a contatto i suoi, fermando il punteggio sul 24-20 per i clementini alla prima pausa. Secondo periodo con gli Angels che cercano nuovamente di allontanarsi, ma Mellara e Curione non sono dello stesso avviso; Raffaelli non può scendere in campo per una fastidiosa tendinite e allora coach Evangelisti si gioca la carta Alviti, giovane del 2002 che si fa trovare pronto e ripaga subito il suo allenatore con un tiro da tre che fa esplodere il Pala Sgr, poi è Fornaciari a colpire con insistenza dalla distanza. Ma il solito Casagrande riporta sotto i suoi sul 48-45 all’intervallo.

Terzo quarto con Fornaciari che spara ancora due bombe sulla testa dei difensori e permette ai suoi di allungare di una decina di punti, poi De Martin compie il terzo fallo. A quel punto entra Massaria, al rientro dopo diversi infortuni, ed è proprio Giacomo a depositare due punti su assist di Lucchi sul finire del quarto che termina sul 66-59. Ultimo quarto al cardiopalma. Medicina sembra rientrare grazie a Mini e Rossi ma un mai domo Zannoni punisce la difesa di Medicina andando a subire i falli e recuperando tutti i palloni che gravitano nel suo perimetro. A due minuti dalla fine Medicina è a -3 ma la difesa con i cambi difensivi su tutti i blocchi sembra spegnere le speranze della squadra ospite. Con i falli sistematici ordinati da coach Curti il Medicina di rosicchia alcuni punti e soprattutto grazie ad un Mini mortifero da 3 punti. Vanno in lunetta in sequenza Lucchi (ottima la sua prova in regia), Russu e Zannoni che segnando aggiustano le deficitarie percentuali santarcangiolesi fino a quel momento dalla linea della carità. La partita termina con il punto esclamativo di De Martin che inchioda la bimane sulla testa di Casagrande e fa partire la festa finale.

Ora gli Angels mettono la testa nella zona playoff e venerdì prossimo a Zola Predosa contro Francesco Francia sono attesi da un altro test difficile per rimanere nelle zone alte della classifica.

Il tabellino

Angels: Zannoni 29, Colombo, Lucchi 13, Fusco 10, Russu 2, Alviti 4, Fornaciari 20, Massaria 2, De Martin 8, Buzzone Ne, Raffaelli Ne, Adduocchio Ne. All. Evangelisti

Medicina: Mini 14, Curione 14, Giani, Rossi 11, Casagrande 24, Mellara 10, Lorenzini 3, Seracchioli 5, Tinti, Stagni Ne, Stellino Ne, Agriesti, Ne. All Curti.

Arbitri: Zambelli, Cieri.