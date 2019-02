Volley B2 femminile, l'Emanuel Riviera Volley liquida in tre set il Novellara Campagnola

Sport

Rimini

| 00:17 - 03 Febbraio 2019



Sul parquet della palestra Rodari, l'Emanuel Riviera Volley ha battuto in tre set, in maniera netta, le reggiane del Campagnola Volley. La squadra di Nanni è stata protagonista di un buona prova in difesa e ricezione mentre in attacco Leonardi, top scorer del match, e l'altro martello Godenzoni hanno chiuso in doppia cifra. Positiva la prova al centro di Nicoletti, all'esordio da titolare al posto dell'infortunata Orsi.

Domenica pomeriggio alle ore 17, sempre alle Rodari , la squadra Under 16 regionale affronta la fortissima capolista VTB Pianamiele Bologna, in un match che si annuncia di alto livello tecnico.



Il tabellino

EMANULEL RIVIERA VOLLEY Catalano 1, Leonardi 24, Nicoletti 5, Vujevic 8, Zucchini 3, Godenzoni 13, Aglio, Macchi ( L ). N.e. Pederboni, Ariano, Orsi, Benvenuti, Bissoni. All. Luca Nanni

NOVELLARA CAMPAGNOLA REGGIO EMILIA: Frignani 2, Pishchak 5, Menozzi 14, Bonetti 9, Bini 7, Viani, Garuti, Bignardi, Lanza, Ferretti L. N.e. Gozzi , Ballasini

NOTE: Emanuel: Bv 7, errori battuta 9, Muri 8, Errori 8.

NOVELLARA: Bv 3, errori in battuta 5, Muri 5, Errori 16.

PARZIALI: 25-17, 25-22, 25-16