AUDIO Mister Martini: 'Nella ripresa più incisivi. Abbiamo dato tutto. Buon punto, ora la Giana è a -7'

| 18:11 - 02 Febbraio 2019

L'allenatore Martini nella conferenza post Rimini Giana Erminio.

Il Rimini ha raccolto un punto importante nella sfida del Neri con la Giana Erminio che in virtù dello scontro diretto (2-2 all'andata data) è a 7 punti di distacco mentre il fanalino di coda Albinoleffe, di nuovo, ko, è -8. Insomma, anche il punticino va bene.



"E' un risultato positivo, maturato con una prestazione buona. Il Giana non ci ha fatto giocare come volevamo. Ci è mancato il gol, ma abbiamo costruito situazioni importanti anche da fuori area - dice Martini - e Volpe ha colpito la traversa. Nel secondo tempo abbiamo alzato il baricentro e il ritmo, abbiamo dato tutto e messi in difficoltà". L'unica nota negativa della giornata l'infortunio ad Arlotti: in rifinitura ha preso una botta al ginocchio che si è gonfiato, e nel riscaldamento abbiamo provato: lunedì sarà sottoposto ad accertamenti.



Il tecnico della Giana Erminio Cesare Albè si accontenta del punto: "A casa mia dicono meglio piuttosto che niente - commenta simpaticamente - siamo in una situazione in cui su ogni campo dobbiamo raccogliere qualcosa. Oggi con due squalificati e cinque appena arrivati non potevamo pretendere di più. Il Rimini nella ripresa ha cambiato modulo, ha cercato di vincerla, si è mostrato più sicuro. Ma noi abbiamo retto bene. Ora dovremo darci sotto per ceracre di evitare i playout che nelle precedenti quattro stagioni in serie C non abbiamo mai fatto". Palma, tra i migliori in campo, era l'ex di turno: perché l'avete ceduto? "E' arrivata la chiamata di una squadra di una piazza importante abbiamo accontentato il giocatore così come Chiarello approdato all'Alessandria" spiega Albè.



"Siamo al terzo risultato utile - commmenta il difensore Manuel Ferrani (foto gallery) - e il punto non va disprezzato, anzi. Ora dobbiamo dare contiunuità e a Teramo, in un altro scontro diretto, siamo chiamati a confermare quanto di buono abbiamo fatto a Pordenone".



In audio le dichiarazioni di mister Martini, Cicarevic e Ferrani



