Intrecci del gusto, tre giorni di convegni sul vino: taglio del nastro con il sindaco Gnassi

| 16:53 - 02 Febbraio 2019

Il taglio del nastro di Intrecci di gusto con il sindaco Andrea Gnassi.

E' stato il sindaco di Rimini Andrea Gnassi a vestire gli inediti panni di uomo di vigna per inaugurare "Intrecci di Gusto" la kermesse di approfondimento dedicata al vino in programma sino al 4 febbraio al Teatro degli Atti di Rimini. Armato di forbici da potatore ed affiancato dal più esperto Presidente della Strada Sandro Santini l'attenzione dei due è stata non per tralci di vite ma per il nastro inaugurale. Non poteva che essere un successo, il nastro è stato perfettamente "potato" ed il sindaco ha inaugurato l'evento visitando la sezione degustazione e tenendo un breve intervento di apertura dove si è soffermato sull'importanza dell'eno gastronomia sia per gli aspetti identitari del territorio sia per le sue connessioni con il turismo riminese.