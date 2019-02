Attualità

Montefiore Conca

| 16:49 - 02 Febbraio 2019

Sindaco Wally Cipriani e vicesindaco Massimiliano Forlani all'arena Filippo Raciti.

Montefiore Conca non dimentica Filippo Raciti. A 12 anni dalla tragica morte (2 febbraio 2007, 2 febbraio 2019), questa mattina il Sindaco Wally Cipriani, insieme al vicesindaco Massimiliano Forlani, hanno portato un cuscino di fiori alla lapide che intitola l’Arena Filippo Raciti. "Non si deve mai dimenticare il sacrificio di questo grande eroe, morto a 40 anni per compiere fino in fondo il proprio dovere", commenta il sindaco Cipriani.