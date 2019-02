PAGELLE: Rimini Calcio non 'sfonda' il bunker della Giana (0-0), Palma il migliore

Sport

Rimini

| 16:43 - 02 Febbraio 2019

Il centrocampista del Rimini Antonio Palma.

Il Rimini mantiene sei punti di vantaggio sulla Giana Erminio, anche se il pari per 0-0 del Romeo Neri lascia l'amaro in bocca. I biancorossi di Martini hanno dominato per lunghi tratti di gara, ma non hanno trovato il gol, complice anche una traversa colpita da Volpe e un errore di Simoncelli, che non è riuscito a deviare a un passo dalla porta un invitante cross di Guiebre. Lombardi pericolosi solo in una circostanza, con un tiro da fuori area di Dalla Bona deviato dall'attento Giacomo Nava.



NAVA G. 6.5: vigile sull'unico vero tiro in porta dei rivali, si distende a deviare in corner il tiro dal limite dell'area dello specialista Dalla Bona.

VENTURINI 6: nella ripresa qualche fallo di troppo per fermare le poche offensive avversarie. Prestazione comunque sufficiente.

FERRANI 6.5: prestazione senza sbavature, questa volta frena senza difficoltà Perna, che lo mise in grande difficoltà nella gara d'andata.

NAVA V. 6.5: inizia da terzino sinistro della difesa a tre, prosegue da esterno destro, distinguendosi per una buona capacità di recupero e sicurezza nel possesso palla. E' mancato qualche cross.

SIMONCELLI 5.5: nella seconda parte della prima frazione si accende, dopo un inizio titubante, con un cross mancino e un "dai e vai" con Volpe. Poi a inizio ripresa spreca la palla gol più grande (assieme alla traversa di Volpe). Martini lo sostituisce (PETTI 6: tiene la posizione senza grossi rischi).

ALIMI 6: buona partenza, è nel vivo del giro palla e fa valere il fisico in fase di pressing. Poi cala. (VARIOLA s.v. Sfiora nel recupero il gol partita con un sinistro da fuori area di poco a lato).

PALMA 6.5 (il migliore): dirige il giro palla con grande sicurezza, punto di riferimento per i compagni, cerca anche giocate "non scolastiche" prendendosi qualche rischio. (PICCIONI s.v. Entra con la speranza di riuscire a scardinare il bunker avversario).

MONTANARI 6: moto perpetuo e impegno costante, ma sono mancati un po' di precisione (non solo nel tiro) e gli inserimenti di Pordenone.

GUIEBRE 6.5: due delle tre migliori azioni del Rimini nascono dal suo piede, un tiro mancino di poco alto e il tiro cross che Simoncelli non riesce a correggere in rete. Nella ripresa spinge di più, tenendo in apprensione la difesa avversaria.

CICAREVIC 5.5: il primo tiro in porta della partita è il suo, un destro a giro che non crea scompensi a Leoni. Deve ritrovare brillantezza (CANDIDO 5.5: qualche verticalizzazione, ma poteva e doveva fare di più, anche per riconquistare una maglia da titolare).

VOLPE 6: encomiabile nel lavoro di sponda, a inizio ripresa è lasciato libero, ma manca una deviazione favorevole di testa. Bravo a girarsi in un fazzoletto tra diversi avversari, sfortunato nel centrare una clamorosa traversa (BUONAVENTURA s.v. Pochi minuti ma cerca di entrare nel vivo del gioco).

ALL. MARTINI 6: poteva forse osare prima nella ripresa l'ingresso della seconda punta, con il trequartista a supporto. Per il resto la squadra ha mostrato un buon giro palla, ha rischiato quasi zero in difesa, ma ha sofferto la mancanza degli "strappi" offensivi di Arlotti infortunato.



R.G.