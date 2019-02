Misano, nuovo polmone verde al parco della Greppa con 120 nuove piante

Attualità

Misano Adriatico

| 15:30 - 02 Febbraio 2019

Parco della Greppa di Misano (rendering).

Sono partiti in queste ore i lavori di realizzazione della nuova area verde del Parco della Greppa. Si tratta di un primo stralcio di un’attività più ampia che prevede la messa in opera di circa 24 ettari di bosco per oltre 10.000 piante piantumate a titolo di indennizzo da Autostrade per l’Italia nell’ambito dei lavori per la realizzazione della terza corsi dell’Autostrada A14 a compensazione della Co2 prodotta dall’ampliamento della nuova arteria (protocollo di Kioto).

I lavori del Parco della Greppa prevedono la piantumazione di 120 piante, la realizzazione di un percorso ciclopedonale esplorativo e conoscitivo e l’istallazione di pannelli informativi.

Il percorso è posto alla base dell’antica paleofalesia, una importante scarpata che si sviluppa in modo lineare accanto alla statale adriatica la cui altezza raggiunge i 13 metri. E’ una testimonianza morfologica che evidenzia dove arrivava il mare durante l’era post glaciale. Queste prime piantumazioni e la relativa sistemazione del percorso permetteranno l’utilizzo del parco e daranno la possibilità di osservare da vicino la “greppa” come viene chiamata gergalmente.

“Avviamo avviato una prima fase di piantumazioni che ha come obiettivo il miglioramento dell’impatto ambientale - spiega il Vice Sindaco Fabrizio Piccioni-. Diamo così continuità ad una serie di azioni legate alla sostenibilità ambientale e al verde cittadino a cui l’Amministrazione Cittadina ha sempre tenuto fortemente”.