Dal governo alla Provincia di Rimini 3,77 milioni per manutenzione scuole e strade

| 14:38 - 02 Febbraio 2019

asfaltature strada (foto di repertorio).

E' stato operato il riparto delle risorse a seguito del decreto interministeriale che destina 250 milioni di euro l'anno, dal 2019 al 2033, a 76 province delle regioni a statuto ordinario. I fondi dovranno essere utilizzati per la manutenzione di scuole e strade. A questo proposito il 30 gennaio scorso il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha scritto una lettera ad ognuno dei presidenti delle province coinvolte, facendo riferimento al contributo "come un primo passo di un disegno complessivo che intendo realizzare per ridare dignità a una istituzione che svolge un servizio fondamentale per il territorio". Nello specifico il riparto vede l'Emilia Romagna al primo posto per il valore delle risorse assegnate. Alla Provincia di Rimini assegnati 3,77 milioni.