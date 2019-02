Addio Bruno Tosi, il cordoglio del vicesindaco Lisi: 'orgoglio per Rimini'

Attualità

Rimini

| 14:11 - 02 Febbraio 2019

Da sin. Bruno Tosi, Gloria Lisi, Nadia Rossi e Giordano Giacomini (segretario comitato solidarietà).

Il vicesindaco di Rimini ricorda Bruno Tosi, scomparso a 83 anni dopo una vita spesa nell'impegno per i più deboli, in particolare come presidente del comitato di solidarietà con il popolo Saharawi. Di seguito le parole del vicesindaco.



Fino all'ultimo ho parlato con lui dei suoi progetti per il popolo Saharawi e delle iniziative di solidarietà a cui stava lavorando. Bruno Tosi era così, uno di quegli uomini che antepongono impegno sociale, senso civico e spirito comunitario a tutto, anche alla propria salute. Lo ricordo con un affetto enorme, perchè da lui ho imparato la vocazione solidale più pura e attiva. Mi legano collaborazioni istituzionali ma anche momenti personali. Un uomo che al cuore ha saputo unire, come pochi, capacità di iniziativa e spirito di organizzazione.

Lo ricordo con questa foto in cui, insieme alla Consigliera della Regione Emilia – Romagna, Nadia Rossi, ero andato a trovarlo parlando con lui dei progetti futuri per i bimbi Saharawi.

Bruno Tosi è stato ed è motivo di orgoglio per la comunità riminese, di cui ha rappresentato al meglio la vocazione altruistica e sociale. In questo momento siamo vicini, sia personalmente che come Amministrazione comunale alla sua famiglia. Grazie Bruno.