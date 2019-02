Pattinaggio artistico dà spettacolo a Riccione, ecco il programma degli eventi

Sport

Riccione

| 13:22 - 02 Febbraio 2019

Conferenza stampa di presentazione degli eventi del pattinaggio artistico a Riccione.

Il pattinaggio artistico è pronto a dare spettacolo. Riccione per il sesto anno sarà la casa del Campionato Regionale Gruppi Spettacolo e Sincronizzato FIRS, che si svolge al Play Hall di viale Carpi in due fasi distinte: “Quartetti e Gruppi Spettacolo” sabato 2 e domenica 3 febbraio, “Gruppi Sincronizzato” il 24 febbraio. Organizzato dall’Asd Pattinaggio Artistico Riccione, si tratta del campionato più importante a livello regionale e gode del patrocinio del Comune di Riccione e del Comitato Regionale FISR (Federazione Italiana Sport su Rotelle).



Alla prima fase prenderanno parte 600 atleti, in rappresentanza di ben 40 società, comprese quelle in arrivo dalle Marche. Oltre a contendersi le medaglie, gli atleti impegnati al Play Hall avranno la possibilità di qualificarsi per i Campionati Italiani in programma a Firenze nel mese di marzo, ma la concorrenza non sarà facile da battere perché tutte le squadre sono molto agguerrite. Per quanto riguarda le società della nostra provincia, saranno in gara anche Sport Life Rimini (con due quartetti e un piccolo gruppo) e Viserba Monte Rimini (con un quartetto e un piccoli gruppo).



La seconda di questo campionato di svolgerà sempre al Play Hall il 24 febbraio e sarà dedicata esclusivamente ai Gruppi Sincronizzato (oltre alle squadre emiliano-romagnole parteciperanno quelle di Veneto e Lombardia). Grande novità: le 20 squadre presenti, ciascuna con decine di atleti tra i quali spiccano diversi campioni del mondo, saranno giudicate per la prima volta con il sistema “Roll Art”, ovvero la presenza di dieci giudici, sulla falsariga di quello che accade nelle gare di pattinaggio su ghiaccio.



GLI EVENTI DEL PATTINAGGIO



2/3 febbraio: Campionato Regionale FISR Gruppi Spettacolo e Sincronizzato (Play Hall – 600 atleti)

16 febbraio: Spettacolo “Cuore”, con i Campioni del Mondo di Singolo, Coppie Artistico, Danza e Gruppi Spettacolo.

24 febbraio: Gara Interregionale “”Gruppi sincronizzato” Junior e Senior (circa 20 squadre da 20 atleti ciascuna).

Marzo: Campionato Regionale FISR specialità Singolo

Aprile: Campionato Regionale UISP specialità Singolo.

13-14 aprile: Campionato Regionale Freestyle

28-29 Giugno: 14° Internationale Skate Team Trophy. Competizione internazionale di Gruppi Spettacolo e Sincronizzato con atleti da Italia, Estonia, Spagna, Francia e Germania (Pista Giardini Montanari).

3-4 agosto: Tappa della WWSA Gara internazionale di Freestyle (150 atleti provenienti da Italia, Belgio e Francia – Pista Giardini).

31 agosto – 8 settembre: Campionato Italiano AICS (1300 atleti – Play Hall).

15-16 novembre: Campionato Regionale UISP Gruppi Spettacolo (600 atleti – Play Hall).