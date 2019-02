Direzione Futuro Novafeltria: 'ecco il perché del sì alla mozione sull'Unione dei Comuni'

Attualità

Novafeltria

| 12:40 - 02 Febbraio 2019

Gabriele Berardi, consigliere di Direzione Futuro.

Il gruppo di minoranza consiliare Direzione Futuro Novafeltria spiega le ragioni dell'approvazione della mozione sull'Unione dei Comuni Valmarecchia, presentata dalla maggioranza. La minoranza condivide l'idea di uno studio di fattibilità per verificare possibili riforme che possano garantire una maggior efficienza dell'ente. In una nota viene specificato che il gruppo Direzione Futuro, anche durante la seduta consiliare, ha sottolineato l'importanza di un ente che rappresenti più comuni e che sia preferibile mantenere un modello associativo che coinvolga tutta la Valmarecchia, pur con le dovute modifiche. "Occorre ripartire dall’esperienza della Comunità Montana e dell’Unione dei Comuni, facendo tesoro delle cose positive e analizzare con spirito critico quelle negative", si legge nella nota. Relativamente alla mozione voluta fortemente dal sindaco Zanchini, la minoranza consiliare evidenzia che "dal documento non traspare un giudizio politico negativo strumentale sull’operato dell’Ente, ma la consapevolezza che su determinati servizi si doveva far meglio e soprattutto che le quote che hanno gravato i bilanci dei singoli Comuni dovevano essere meno pesanti".