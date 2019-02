Buon compleanno "nonna Maria", straordinaria riminese festeggia 101 anni

Attualità

Coriano

| 12:36 - 02 Febbraio 2019

Maria Achilli.

Maria Achilli ha 101 anni, nacque il 27 gennaio 2018 a Montescudo ed è residente a Coriano nella frazione di Passano. Un anno in più per una nonnina attivissima, gli impedimenti fisici non gli impediscono di tenere ancora le redini della famiglia.

Una gentile azdora con la passioni del ricamo grazie al quale continua a produrre oggetti destinati al corredo delle pronipoti. Il sindaco Domenica Spinelli, a nome dell’Amministrazione, ha voluto porgergli gli auguri. accompagnata dagli assessori Roberto Bianchi e Giulia Santoni.