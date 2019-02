Evita il carcere ma deve disintossicarsi dall'alcol: beccato più volte ubriaco e arrestato

Cronaca

Rimini

| 12:27 - 02 Febbraio 2019

Ubriaco (foto di repertorio).

Ad un 45enne riminese, nei guai con la giustizia, era stato concesso il beneficio dell'affidamento in prova. In particolare l'uomo si era impegnato a seguire un percorso di recupero, presso il locale sert, per disintossicarsi dall'alcol. Inoltre gli era stato prescritto il diveito di bere alcolici. I buoni propositi sono rimasti sulla carta. Il 45enne è stato infatti sorpreso dalla Polizia più volte in stato di ubriachezza, assumendo anche comportamenti molesti. Il riminese ha perso i benefici che gli erano stati concessi ed è stato portato dalla Polizia al cercare dei Casetti di Rimini.