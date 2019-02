Ubriache fradicie da non stare in piedi, la serata di 'stravizi' si chiude in Questura

Cronaca

Rimini

| 12:21 - 02 Febbraio 2019

Ragazze ubriache (foto di repertorio).

Nella notte tra venerdì e sabato momenti di concitazione a Rimini, in via Circonvallazione occidentale, luogo di un intervento della Polizia, dopo che alcun cittadini avevano segnalato schiamazzi e comportamenti molesti di alcune persone. Al loro arrivo i polizotti hanno trovato un gruppo di ragazzi, di età compresa tra 18 e 22 anni, che hanno messo a rischio la loro incolumità, invadendo la carreggiata stradale. In palese stato di ubriachezza in particolar 6 ragazze, che pronunciavano frasi sconnesse, faticando a stare in piedi, e insultandosi tra di loro. Gli agenti hanno accompagnato tutti in Questura: sono scattate sanzioni per ubriachezza molesta.