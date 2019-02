Acqua torbida a S. Agata Feltria, Casteldelci e Perticara: bollirla prima dell’utilizzo

Attualità

Valmarecchia

12:14 - 02 Febbraio 2019

Acqua torbida.

Le importanti nevicate e le piogge stanno causando un importante aumento della torbidità nelle sorgenti del Senatello. A Novafeltria situazione sotto controllo grazie alle autobotti.



Le importanti nevicate dei giorni scorsi e l’improvviso innalzamento delle temperature, accompagnato dalla pioggia, sta causando un importante aumento della torbidità nelle sorgenti del Senatello che riforniscono gran parte dei comuni dell’Alta Val Marecchia.



I comuni interessati al fenomeno sono S. Agata Feltria (in particolare la zona di Romagnano), Casteldelci e la frazione di Perticara nel comune di Novafeltria: si consiglia di bollire l’acqua prima dell’utilizzo.



Per quanto riguarda il comune di Novafeltria la situazione è al momento sotto controllo, grazie all’attivazione delle autobotti: il personale Hera è in servizio e sta gestendo le criticità.



Il fenomeno dell’acqua torbida dovrebbe rientrare entro i prossimi due giorni e in ogni caso tutto il personale Hera del Pronto intervento è in servizio per gestire e monitorare la situazione.



Si ricorda che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, ​sette giorni su sette, il numero di pronto intervento Hera 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.