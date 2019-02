Santarcangelo, finisce col suv contro una vetrina, è grave l' 86enne

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 10:53 - 02 Febbraio 2019

Sarebbe in gravi condizioni l'uomo che nella serata di giovedì ha perso il controllo del Suv su cui era alla guida e si è schiantato contro una vetrina: è accaduto a Santarcangelo, verso le 23. (QUI la notizia). A bordo dell’auto c’era un 86enne di Rimini. Secondo una prima ricostruzione stava procedendo su via Ugo Bassi e nell’affrontare la rotonda con la via Emilia, è finito contro l’entrata della ditta Stargiotti. Nell’impatto non solo ha sfondato la vetrina, ma ha demolito anche una delle colonne portanti dell’edificio. Immediati sono stati i soccorsi del 118 che hanno trasportato l’uomo in ospedale. In un primo momento l’86enne era lucido, ma col passare del tempo le sue condizioni si sono aggravate e ora si trova in rianimazione. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per i rilievi e hanno dichiarato l’edificio, dove ci sono anche tre appartamenti, inagibile.