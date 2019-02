Basket C femminile, continua la marcia della Renauto: match dominato a Finale Emilia

Sport

09:48 - 02 Febbraio 2019

Laura Renzi in azione: ha segnato 7 punti.

Continua la marcia perfetta della RenAuto di coach Pier Filippo Rossi: le rosanero rispettano infatti il pronostico e battono a domicilio Finale Emilia, ultima in classifica, ma decisamente rinforzata rispetto alla gara d'andata. Per 25' comunque non c'è storia, perché la pressione difensiva della RenAuto forza tantissime palle perse che mettono da subito un cospicuo margine tra le squadre: +10 a fine primo quarto, +17 all'intervallo e, addirittura, + 26 a metà della terza frazione.

A questo punto Finale comincia a pressare a tutto campo e questo, complice anche un certo appagamento dell'Happy, consente alle padrone di casa di aggiudicarsi l'ultima frazione di un match comunque già ampiamente chiuso. Da ricordare che, ormai da parecchie giornate, la RenAuto non può contare su tre giocatrici importantissime come Re, Tosi e Varlamova, fatto che dà ulteriore risalto ai successi di questo gruppo

"Vittoria pesante per andare a Forlì con 4 punti di vantaggio - commenta coach Rossi -: per due quarti e mezzo non c'è stata gara, perché abbiamo fatto un ottimo lavoro difensivo, poi loro ci hanno messo in difficoltà col pressing, ma rischi veri non ne abbiamo corsi. Paghiamo un po' di stanchezza, tra giovanili e Serie C le partite sono davvero tante e dobbiamo recuperare le energie e, possibilmente, qualcuna delle assenti per avere rotazioni più profonde".

La RenAuto tornerà in campo a Forlì giovedì 7 febbraio, alle ore 21.15, per il match con l'A.I.C.S., recupero della nona giornata di andata.

IL TABELLINO

Women Basket College-HAPPY BASKET 43-59

Women Basket College: Baschieri 6, Guerra 2, Melloni 11, Malaguti 2, Bozzoli F. 2, Dinaro, Biagiola 11, Montanari, Garutti, Bozzoli C. 9. All. Bergamini

Happy Basket: Novelli 13, Nanni 7, La Forgia 9, Palmisano 4, Palmisani 2, Pignieri 8, Renzi 7, Farinello 6, Borsetti, Lazzarini A. 3. All. Rossi

Arbitro: Cascioli di Carpi

PARZIALI: 6-16; 8-15; 17-18; 12-10