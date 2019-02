Un nuovo progetto per rilanciare il commercio in Valmarecchia con la "Shopping Valley"

Attualità

Valmarecchia

| 09:46 - 02 Febbraio 2019

Il progetto Valmarecchia Shopping Valley si fa strada lungo le vie del Marecchia. L'iniziativa, che mira a valorizzare il commercio in tutta la vallata, sfruttando anche la sua vocazione turistica, sarà presentata agli operatori anche la prossima settimana: il 5 febbraio (ore 20:30) al Centro Civico di Villa Verucchio, il 6 febbraio (ore 21) al Teatro Sociale di Novafeltria, il 7 febbraio (ore 17) alla Biblioteca comunale di Santarcangelo.“L'intento – spiega il promotore Marco Fratta – è quello di sostenere l’economia locale attraverso la realizzazione di un circuito mirato che stimoli i consumi e gli acquisti sul territorio. Lo faremo in maniera sostenibile, dotando gli imprenditori di uno strumento di marketing facile, innovativo e soprattutto economico”. Il progetto, che rientra all'interno degli incontri di Aperitivo Digitale, è rivolto agli operatori economici della Valmarecchia appartenenti a qualsiasi settore merceologico, sia per le attività rivolte al consumatore, sia per quelle che operano in B2B."Il nostro obiettivo – prosegue Fratta, consulente per diverse realtà sul territorio –non è certamente quello di appesantire il tessuto, creando nuove associazioni e chiedendo ai commercianti di investire in costose infrastrutture. Si tratta bensì di far leva su un circuito già esistente, con un approccio diverso e un'impostazione che sfrutti il nuovo marketing mirato".

