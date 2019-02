Calcio C, la Lega ha ufficializzato i criteri di retrocessione: salva anche la quartultima

Sport

Rimini

| 19:55 - 01 Febbraio 2019

La Lega ha ufficializzato i criteri di promozione e retrocessione.





Per la trasferta di Rimini il tecnico della Giana Erminio Cesare Albè ha convocato 22 giocatori. Non ci saranno due pedine importanti, Iovine e Perico, che devono scontare una giornata di squalifica. Assente anche Pablo Sanchez. In compenso, presenti gli ultimi arrivati: Gianola, Palesi, Barba, Origlio e Giudici.

CRITERI RETROCESSIONE La FIGC ha diramato i nuovi criteri di retrocessione dalla Serie C alla Serie D. La squadra ultima classificata nei gironi “A” e “B” al termine della regular season retrocederà direttamente al Campionato di Serie D.

La disputa dei Play out nei gironi “A” e “B”, avviene tra le squadre classificatesi al penultimo e terzultimo posto dei gironi. Quindi basterà piazzarsi al quart'ultimo posto per salvarsi.

QUI TERNANA Il ghanese Kingsley Boateng è un nuovo giocatore della Ternana. L’attaccante esterno ha sciolto il contratto col Lubiana. Classe 94 è cresciuto nel settore giovanile del Milan e ha vestito in Italia le maglie di Catania e Bari. Arrivati anche nell'ultimo giorno di mercato il centrocampista Luca Castiglia e il centrale di difesa Michele Russo.