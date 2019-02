Pensione Quota 100, al momento sono solo 67 le richieste dei riminesi

Attualità

Rimini

| 19:42 - 01 Febbraio 2019

Pensione Quota 100.

Sono 631 in Emilia-Romagna, al mezzogiorno di venerdì 1 febbraio, le richieste di pensione anticipata per quota 100 pervenute all'Inps. E' quanto si legge in una nota della direzione di Bologna dell'Istituto di previdenza che ha messo in fila i numeri provenienti da ogni singola provincia della regione. Nel dettaglio sono 164 le domande presentate a Bologna seguita da Forlì-Cesena con 82; Modena con 81; Parma con 74, Rimini con 67; Ferrara e Reggio Emilia con 47, Ravenna con 38 e Piacenza con 31.