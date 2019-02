Confindustria Romagna al 7° Reggimento Aviazione dell'Esercito 'Vega'

Attualità

Rimini

| 18:59 - 01 Febbraio 2019

Visita alla componente manutentiva degli elicotteri AH 129 e NH90.

Giovedì 31 gennaio 2019, il 7° Reggimento Aviazione dell'Esercito "Vega" ha ospitato il Comitato Piccola Industria di Confindustria Romagna, in occasione della periodica riunione dei rappresentanti delle imprese romagnole. Il Comitato, accolto dal Comandante del 7° Reggimento Aviazione dell'Esercito "Vega" , Colonnello Marco Poddi, dopo un breve briefing di presentazione del Reggimento, ha potuto conoscere la realtà di un’unità di volo di punta dell’Esercito Italiano, attraverso la visita delle componenti operative e manutentive del reggimento, il cui lavoro, disciplinato da un sistema di gestione della qualità della manutenzione degli aeromobili, standardizzato e certificato dalla D.A.A.A (Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità), è alla base dell’efficienza operativa di un reparto che da anni è costantemente impegnato, con i propri equipaggi ed elicotteri, sul territorio nazionale e nei diversi Teatri Operativi. “Abbiamo voluto incontrare un’importante istituzione del territorio, dove lavorano ogni giorno centinaia di persone che con le proprie famiglie vivono e animano la comunità locale – spiega il presidente dei piccoli industriali romagnoli, Maurizio Minghelli - E’ stata un’occasione molto interessante per esplorare un complesso davvero ampio, equivalente a quello di una grande azienda, e conoscerne il modello organizzativo”. Piena soddisfazione del Comandante del 7° Reggimento Aviazione dell'Esercito "Vega" , Colonnello Marco Poddi, il quale, ringraziando gli ospiti intervenuti , ha sottolineato l’importanza di incontri come questi,che “sono la base per un progresso sinergico e sistemico del Sistema Paese. Questo incontro rappresenta una testimonianza concreta della necessità di crescita congiunta tra la Pubblica Amministrazione, in questo caso l’Esercito Italiano, e il contesto socio - industriale romagnolo, realtà apparentemente molto diverse, ma fortemente interconnesse tra loro. Il nostro operato, costantemente a supporto della collettività, è reso possibile grazie anche alla disponibilità di eccellenze tecnologiche prodotte dall’industria italiana, come gli elicotteri AH129 e NH90 che, unite all’elevata preparazione e professionalità dei nostri equipaggi, operano, ogni giorno, in Patria, per la salvaguardia delle libere istituzioni e fuori dai confini nazionali, in contesti talvolta difficili e ostili, facendo del connubio Difesa e Industria l’elemento essenziale per la stessa sicurezza nazionale”.