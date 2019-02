Pensioni, da 4 al 28 febbraio domande quota 100 per la scuola

Attualità

17:04 - 01 Febbraio 2019

Pensione anticipata Quota 100.

È online, da oggi (venerdì 1 febbraio), sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la circolare di attuazione del decreto legge 28 gennaio 2019 n.4, per la cosiddetta "quota 100" e tutte le altre forme di trattamento di pensione anticipata. La circolare riporta nel dettaglio i requisiti necessari e le indicazioni operative per aderire alle varie forme di pensionamento anticipato. La domanda potrà essere presentata on line dal 4 al 28 febbraio prossimi attraverso il sistema Polis.