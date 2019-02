Sport

Santarcangelo di Romagna

| 16:28 - 01 Febbraio 2019

Alessio De Cerchio.

Nuovo rinforzo per il Santarcangelo, invischiato nella lotta per non retrocedere. La squadra clementina si rinforza con il centrocampista Alessio De Cerchio. Classe '97, cresciuto nel settore giovanile del Pescara, ha disputato 60 partite in Serie D con le maglie di Giulianova, San Nicolò, Matelica e Monterosi; nella prima parte della stagione 2018/19 ha indossato per nove volte la casacca del Mosta FC (Premier League di Malta) segnando due gol.