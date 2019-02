Riapre l'ex McDrive ora birreria 'Spiller', ma è polemica sui dipendenti licenziati

Attualità

Riccione

| 15:42 - 01 Febbraio 2019

L'ex McDrive di Riccione.

Il McDrive di Riccione diventa "Spiller", una birreria che proporrà le birre Forst e specialità culinarie. L'apertura del locale, in via Flaminia, è in programma martedì 5 febbraio. Sabato 2 febbraio invece, dalle 10.30 alle 11.30, è stato indetto un presidio con protagonisti i 18 dipendenti del McDrive, che hanno perso il posto di lavoro. I sindacati chiedono la loro assunzione dall'impresa che ha aperto "Spiller" e criticano l'amministrazione comunale, accusata di aver dimenticato la situazione dei dipendenti licenziati. L'assessore Elena Raffaelli risponde in una nota, sottolineando l'impegno dell'amministrazione nell'effettuare incontri con le organizzazioni sindacali, la vecchia e la nuova gestione, nonché con alcuni dipendenti, "per valutare e individuare soluzioni". L'assessore Raffaelli evidenzia che la società proprietaria dell'immobile ha chiesto i curricula degli ex dipendenti del McDrive, lo scorso 5 dicembre, per un loro possibile inserimento futuro. "Da parte della nuova proprietà nessun impegno formale ma ampia disponibilità al dialogo e al confronto per valutare l’eventuale ingresso dei giovani dipendenti", spiega l'assessore Raffaelli.