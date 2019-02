Si brinda col Sangiovese, teatro e cinema: un week end che "scalda" con tanti eventi per tutti i gusti

Eventi

Rimini

| 15:35 - 01 Febbraio 2019

Il Sangiovese di Romagna.

Un week-end carico di spirito e divertimento, tra degustazioni , teatro e cinema, il febbraio riminese parte in quarta. Se volete organizzare questo finesettimana al top, ecco qualche suggerimento.





MUSICA E TEATRO





Al Milleluci Jazz Club di Rimini sabato sera alle ore 22 suona lo Stefano Bedetti 4tet: "Playing the music of Horace Silver". Il quartetto è composto dal sassofonista riminese Stefano Bedetti, di ritorno in Italia dopo una lunga esperienza newyorchese passata a suonare con i più grandi esponenti del jazz, Rossella Cappadone, voce, Mauro Mussoni, contrabbasso, Daniele Santimone, chitarra.





Tre personaggi: Mattia Pascal, Adriano Meis, il redivivo Mattia Pascal. La Morte dell’identità delle maschere nude. La rinascita attraverso qualcosa di nuovo: l’umorismo. Venerdì 1 febbraio (ore 21,15) il teatro della Regina di Cattolica ospita il capolavoro pirandelliano Il fu Mattia Pascal, con Daniele Pecci, per la regina di Guglielmo Ferro. QUI tutte le info.





Sabato 2 febbraio alle ore 21 si rinnova l'appuntamento con il filone classico della stagione "Teatro al Massari 2018 - 2019" con la produzione che ha debuttato a luglio 2018 all'interno della 58° edizione del Plautus Festival di Sarsina, “Sulla nave di Teseo”, monologo teatrale che narra le vicende della figura mitologica di Teseo, re unificatore dell’Attica. Simone Càstano, attore materano di cinema e teatro, porta in scena uno spettacolo elegante che ancora una volta dimostra l'estrema attualità del teatro classico, sempre più il vero "teatro contemporaneo" della nostra società. QUI tutte le info.





Sabato 2 febbraio (ore 21,15) presso il Teatro Eugenio Pazzini di Verucchio salirà sul palcoscenico Roberto Mercadini con il suo Moby Dick (sebbene molti abbiano tentato) da Melville, di e con Roberto Mercadini. Con oltre 150 date l’anno l’attore/narratore romagnolo arriva a Verucchio a raccontare le sue storie. QUI tutte le info.





Si chiude con un pieno di vitalità ed energia la rassegna ‘Itinerari Musicali’ (direzione artistica del maestro Filippo Dionigi), che nel mese di gennaio ha portato le grandi note a Morciano di Romagna. Sabato 2 febbraio il pubblico si imbarcherà per un viaggio oltreoceano con ‘Ritratti Sudamericani’, concerto che avrà come attori principali chitarre e percussioni. Appuntamento alle 21 alla Sala ex Lavatoio, dove a salire sul palco sarà l’Alientos Trio (Caterina Benedetti, Stephanie Montoya e Federico Lapa). QUI tutte le info.





Appuntamento pomeridiano per il Teatro Sociale Novafeltria che domenica 3 febbraio alle ore 17 ospita la compagnia Nerval Teatro con “Sinfonia beckettiana”, Viaggio nell’immaginario di Samuel Beckett e Alberto Giacometti. Si tratta dell’unica data in Regione. In scena Paolo Faccenda, Gianluca Mannari, Francesco Mastrocinque, Federica Rinaldi e Cesare Tedesco, diretti da Maurizio Lupinelli e accompagnati dalle musiche di Matteo Ramon Arevalos al pianoforte e Stefano Gullo al violino. QUI tutte le info.





ENOGASTRONOMIA E FIERE





Tre giornate dedicate ai vini della provincia di Rimini ed ai loro molteplici intrecci con la gastronomia e gli amanti di enologia. Intrecci di gusto è una kermesse di tre giorni all’interno della quale si contamineranno e confronteranno enologi, ristoratori, giornalisti e stakeholder del mondo enogastronomico nazionale. Si incomincia sabato 2 Febbraio alle ore 15.00. QUI tutte le info.





A Castel Sismondo, in piazza Malatesta, c’è Sposi Expò, la fiera per gli sposi: torna a Rimini la fiera di riferimento per matrimoni e cerimonie, punto d'incontro fra professionisti, location, servizi e coppie alla ricerca delle migliori possibilità wedding. L'ingresso alla fiera è gratuito scaricando il coupon online disponibile sul sito. Info: 0541 1796879 www.sposiexpo.it





CINEMA





Continuano le matinée domenicali con la 'Colazione e Film al Cinema Fulgor'. Domenica 3 febbraio viene proiettato il film 1938-DIVERSI, documentario di Giorgio Treves. E' la storia di quello che accadde in Italia in seguito all'attuazione delle leggi razziali. Nell'altra sala viene proiettato il film LA FAVORITA, ambientato nei primi anni del XVIII secolo. L'Inghilterra è in guerra contro la Francia e una fragile regina Anna siede sul trono. Il film è stato premiato al Festival di Venezia. QUI tutte le info.





DISCOTECHE





Il venerdì è "Chalet Byblos", il rifugio più glamour del week-end si animerà con show Restaurant & Disco con Terrazza Lounge per l'esclusiva serata "Mama Jungle", by Cubana Extreme. Dj Niccolo’, Carmelo e Domez.





Dopo il successo dei tre eventi organizzati in concomitanza con le festività natalizie, inizia la seconda parte di stagione del Jolly Disco Novafeltria. Sabato 2 febbraio lo storico locale riminese apre le sue porte per "Jolly loves Club Francais", un grande evento per celebrare un'altra storica discoteca, il Club Francais. QUI tutte le info.





E’ un mese carico per il Bradipop Rimini, forse anche più del solito. Sul palco della splendida discoteca di Rimini arriva Lorenzo Kruger. Molti lo conoscono come il cantante e l’autore dei brani dei Nobraino. Kruger è noto per le sue performace fuori dagli schemi, irriverente e anche provocatore. In questa versione da solista, il cantante sarà inchiodato al pianoforte e riproporrà le sue canzoni senza gli arrangiamenti a cui siamo abituati. Dopo il concerto la serata torna nelle mani dei Deejay del Bradipop.