Incontri del sindaco e giunta con i cittadini delle frazioni di Santarcangelo

Santarcangelo di Romagna

| 14:41 - 01 Febbraio 2019

Bandiere posizionate nel Municipio di Santarcangelo.

A partire da martedì 5 febbraio ripartono gli incontri della giunta comunale nelle frazioni. Cinque le date in programma, con i residenti di Canonica, Moltalbano, Stradone e Ciola (5 febbraio), San Michele (7 febbraio), San Martino dei Mulini (8 febbraio), San Vito e Santa Giustina (11 febbraio) e Sant’Ermete (15 febbraio). Nel corso degli incontri, il sindaco Alice Parma e gli assessori presenteranno l’attività amministrativa, il bilancio di previsione 2019 e i progetti che interessano ciascuna frazione in un confronto aperto con i cittadini.



Nel dettaglio, la giunta comunale illustrerà caratteristiche, principali scelte e aree d’intervento del bilancio di previsione 2019 e farà un resoconto delle opere pubbliche realizzate, in corso o di prossima realizzazione, focalizzandosi in particolare su quelle che interessano la frazione stessa.



Il primo incontro è quindi in programma martedì 5 febbraio alle ore 21 presso lo Street Cafè (piazza Alfredo Panzini) con i residenti di Canonica, Montalbano, Stradone e Ciola, mentre l’incontro successivo si terrà giovedì 7 febbraio, sempre alle 21, presso il Caffè di San Michele.