Calcio RSM, il Tre Fiori ha tesserato l'ex campione del mondo azzurro Cristian Zaccardo

Sport

Repubblica San Marino

| 14:23 - 01 Febbraio 2019

Cristian Zaccardo è stato tesserato dal Tre Fiori.



Cristian Zaccardo è stato tesserato dal Tre Fiori, società calcistica, che milita nel campionato sammarinese. Zaccardo, 37 anni, era rimasto svincolato al termine dell’esperienza con i maltesi dello Hamrun Spartans e ha superato a dicembre l’esame finale da direttore sportivo.





Zaccardo è esploso calcisticamente nel Palermo, ma ha vestito le maglie di importanti club come Milan, Bologna, Parma, Worlfsburg, Carpi e Vicenza, totalizzando 381 presenze in serie A e segnando 22 gol. Nel 2006 ha vinto la Coppa del Mondo con l’Italia di Marcello Lippi in Germania,





Da fine marzo comincerà la sua avventura sammarinese aggregandosi ai nuovi compagni al termine di alcuni impegni presi in precedenza in ambito internazionale con alcune leggende del calcio mondiale. “ Spero che la mia passione, l’esperienza e la mia professionalita’ possano essere utile al Club per raggiungere risultati ancora piu’ ambiziosi” ha commentato Zaccardo.