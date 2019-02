Volley D femminile, per Riccione inizia il girone di ritorno: arriva lo Studio Montevecchi Imola

Sport

Riccione

13:58 - 01 Febbraio 2019

La squadra femminile del Riccione Volley.







Si riparte, inizia il girone di ritorno che decreterà la squadra promossa in serie C, le formazioni che affronteranno i play-off promozione e chi dovrà retrocedere in prima divisione. Gruppo Helyos Riccione ospiterà sabato 2 febbraio ore 17 al Pala Nicoletti la giovane e promettente formazione dello Studio Monetevecchi Imola. Le avversarie stanno disputano sicuramente un buon campionato, settimo posto in classifica e oramai salve da tempo arrivano in Riviera per ostacolare la strada alle riccionesi e regalarsi belle soddisfazioni.

D'altro canto Ugolini e compagne si augurano un girone di ritorno vincente tanto quanto quello d'andata e magari se ce ne sono le possibilità, di conquistare qualche punticino in più. Senza tante pressioni e consapevoli di aver finora disputato un egregio girone d'andata, occhi, testa e cuore puntati sulla sfida di Imola, con l'obiettivo di portare a casa subito punti preziosi.