Il Jolly Disco celebra il mito 'Club Francais': non solo storia, in consolle Teo Mandrelli

Eventi

Novafeltria

| 13:57 - 01 Febbraio 2019

Jolly Disco (foto Matthew Scarpellini).

Dopo il successo dei tre eventi organizzati in concomitanza con le festività natalizie, inizia la seconda parte di stagione del Jolly Disco Novafeltria. Sabato 2 febbraio lo storico locale riminese apre le sue porte per "Jolly loves Club Francais", un grande evento per celebrare un'altra storica discoteca, il Club Francais. Ma non sarà una semplice serata amarcord: "L'abbiamo resa più attuale, partendo dalla collaborazione, nell'organizzazione dell'evento, di Mauro Mandrelli, lo storico gestore del Club francais - spiega il gestore del Jolly Francesco Pula - per cui avremo una prima parte con i dj storici in consolle, poi ci saranno i nostri dj e infine una bella sorpresa". La bella sorpresa sarà il sound di Teo Mandrelli, figlio di Mauro, in procinto di partire in tournée per gli Stati Uniti, reduce dal grande successo del singolo "I Know". "Ci siamo presi una lunga pausa, dopo le feste, per poter programmare al meglio una seconda parte di stagione ricca di eventi e belle serate da passare insieme", chiosa il gestore Francesco Pula. La serata "Jolly loves Club Francais" sarà solo il primo di una serie di eventi che faranno ballare non solo tutta l'Alta Valmarecchia.