Coppia spacciava eroina, nei guai anche un cliente per aver aggredito i Carabinieri

Cronaca Riccione | 13:41 - 01 Febbraio 2019 L'eroina sequestrata dai Carabinieri. Nel tardo pomeriggio di giovedì i Carabinieri di Cattolica hanno arrestato una coppia di conviventi, di 33 e 35 anni, cattolichini, e un 49enne di San Giovanni in Marignano. Dovranno rispondere i primi due di detenzione e spaccio di stupefacenti, il terzo di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I Militari, al termine di attività di indagine, hanno fermato il 49enne fuori dall'abitazione della coppia: con sé aveva 1,8 grammi di cocaina. Nel tentativo di fuggire, ha aggredito i Carabinieri con calci e pugni. Dopo il fermo del primo uomo, è stata effettuata la perquisizione dell'abitazione: la coppia è stata trovata in disponibilità di 37 grammi di eroina.