Trenta riminesi sanzionati per mancata pulizie delle erbacce e mancato smaltimento rifiuti

| 13:18 - 01 Febbraio 2019

Tutela degli utenti stradali specie dei più indifesi, difesa del patrimonio edilizio e urbano, contrasto agli abusi commerciali, controllo del territorio comunale: questi gli elementi che emergono dalla sintesi dell’attività del corpo della Polizia municipale riminese realizzata nel corso del 2018.



In ambito di tutela del decoro cittadino, sia in ambito pubblico che su aree private a contrasto di comportamenti che possono ledere i diritti di tutti, sono state ad esempio ben 30 le sanzioni che gli operatori della Pm hanno elevato nel corso del 2018 per la violazione di quanto disposto dall’articolo 23, che prescrive, nei confronti dei proprietari, di provvedere direttamente alla realizzazione e manutenzione di una recinzione perimetrale al fine di prevenire l'abbandono di rifiuti e l'invasione dei terreni da parte di nomadi in transito; nonché l'obbligo di tenere le aree libere da rifiuti anche se abbandonati da terzi, materiali vari anche se accantonati in ripari, ricoveri, tettoie o strutture precarie rimediate. In particolare, inoltre, il regolamento – ed è il caso che registra le maggiori violazioni ognuna delle quali è pari a 200 euro – impone ai proprietari di controllare la vegetazione erbacea presente nelle aree proprietà provvedendo a periodici tagli necessari ad impedire un eccessivo sviluppo della vegetazione stessa.



Uguale attenzione alla cura della proprietà è richiesta anche ai proprietari di edifici disabitati e in stato di abbandono, che il regolamento di Polizia urbana obbliga – pena una sanzione pecuniaria di 500 euro - a ostruire gli accessi a mezzo di idonei sbarramenti fissi in muratura o rete elettrosaldata in grado di ostruire completamente l'accesso e precludere stabilmente la possibilità di invasione ed occupazione da parte di terzi.



Mentre per queste violazioni previste dall’articolo 19 sono stati 7 i verbali elevati per il mancato rispetto, 6 sono stati quelli elevati per mancata pulizie dei cortili nei confronti dei proprietari, inquilini, gli amministratori che l’articolo 21 del regolamento, con una sanzione pari a 50 euro, obbliga tenere sempre sgombri e puliti.