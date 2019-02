Rifiuti, interviene il sindaco di Riccione Tosi: trovare metodi alternativi agli inceneritori

Attualità

Riccione

12:04 - 01 Febbraio 2019

Rifiuti abbandonati.

Rifiuti che diventano risorse e non materia da incenerire. Il Sindaco di Riccione Renata Tosi elenca i prossimi passi del comune uniti ad azioni di buonsenso per ottenere un "modello circolare dei rifiuti"

Di seguito la nota del Sindaco Tosi



"Lavorare ad una politica di lungo periodo per l’affermazione di un modello circolare dei rifiuti orientata ad un’economia di buonsenso. E’ questo l’obiettivo prefisso da inizio legislatura.

Un gradino dopo l’altro per arrivare in futuro ad una robusto taglio del rifiuto, ad una maggiore percentuale di prodotto riciclato e, conseguentemente, ad una decisa riduzione della quota di rifiuti smaltiti tramite incenerimento per poi arrivare a metodi tecnologicamente evoluti e soprattutto alternativi agli inceneritori.

Per questo motivo il 13 febbraio convocherò il tavolo delle associazioni ambientaliste per poi procedere alla presentazione in Consiglio Comunale che si terrà, entro il mese di febbraio, di una mozione congiunta con il Movimento 5 Stelle sui risultati della ricerca Unimore.

Azioni di buonsenso affiancate dalla forte spinta alla raccolta differenziata dei rifiuti con il porta a porta per cui questa amministrazione si sta adoperando e al contempo con altri percorsi di tutela dell’ambiente, come la riduzione del consumo di suolo e la promozione della riqualificazione del tessuto urbano esistente, punti cardine della variante al rue 2016. Fuori da ogni ideologia il Comune di Riccione persegue la qualità dell’ambiente con azioni a lungo termine in modo che i rifiuti prodotti diventino risorse e non materia da incenerire."