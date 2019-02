Cronaca

Rimini

| 11:46 - 01 Febbraio 2019

Autopompa dei Vigili del Fuoco.

Poco prima dell'alba di venerdì un incendio probabilmente doloso ha interessato cinque motorini e sette biciclette parcheggiate in via Italia a Rimini. Le fiamme hanno danneggiato anche la tettoia che ricopriva il punto dove i mezzi erano parcheggiati. Sul posto per i rilievi personale del 115 e i Carabinieri.