Con il Suv contro un pilastro di cemento, ferito anziano a Santarcangelo

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 11:36 - 01 Febbraio 2019

Vigili del fuoco in azione.

Con il Suv va contro un pilastro di cemento, ferito un anziano. L'incidente è avvenuto giovedì notte alle 23.15 a Santarcangelo in via Ugo Bassi 38. Il mezzo, guidato dall'uomo, ha sbandato centrando un pilastro di cemento danneggiandolo. La struttra è stata dichiarata non agibile al momento. L'anziano è stato soccorso da personale del 118 e le sue condizioni non sarebbero gravi. L'auto di grossa cilindrata lo ha "protetto". Sul posto anche personale dei Vigili del Fuoco che ha messo in sicurezza la vettura. Presenti anche i Carabinieri.