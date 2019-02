Calcio 1a Cat: Riccione, arriva il talentuoso portiere sammarinese Davide Colonna

Sport

Riccione

| 11:06 - 01 Febbraio 2019

Portiere (foto di repertorio).

La società Riccione Calcio comunica l'arrivo in squadra di Davide Colonna, talentuoso portiere sammarinese classe 2000. Cresciuto nel Cesena e poi nel San Marino, nel 2016 approda al Bologna, dove brilla negli allievi nazionali e colleziona numerose panchine in primavera. L’anno successivo la Virtus Francavilla, società di Serie C, punta sul 16enne Colonna che assaggia per la prima volta il calcio professionistico: in Puglia si confronta con giocatori di alto livello e gioca continuativamente in berretti. Nell’ultima stagione Colonna ha vestito la maglia del Forlì, partendo subito titolare salvo poi venire frenato da alcuni problemi fisici. Un percorso che ha permesso a Davide di essere stabilmente nel giro della nazionale sammarinese, arrivando sino alla chiamata in Under21.



Davide Colonna: “Sono contento di essere a Riccione, una piazza calorosa che non rispecchia la categoria attuale in cui milita. Giocare in questa squadra è per me una sfida ed un rilancio: voglio mettermi in mostra e questa credo sia la pizza giusta per farlo. Sono consapevole che il livello della prima categoria non sia quello della Serie C, ma mi aspetto di affrontare tanti giocatori grintosi, ed in generale mi aspetto un campionato molto impegnativo. L’obiettivo sono i tre punti in qualsiasi categoria, e farò di tutto per aiutare la squadra ad ottenerli”.