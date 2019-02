Scuole digitali, dal Miur fondi per 28 scuole riminesi

Attualità

Rimini

| 10:44 - 01 Febbraio 2019

Lavagna interattiva.

“Lo scorso 16 gennaio il MIUR ha pubblicato la graduatoria per la creazione di ambienti didattici innovativi: 1.115 i progetti finanziati con 22 mln di euro.



“Questi progetti prevedono la creazione di ambienti di apprendimento capaci di integrare nella didattica l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia. Solo nella provincia di Rimini gli istituti che rientrano tra i 1115 progetti finanziati sono ben 28”. Ne danno notizia il senatore Marco Croatti, la deputata Giulia Sarti e la consigliera regionale Raffaella Sensoli del MoVimento 5 Stelle che esprimono “soddisfazione” e aggiungono: “La dichiarazione del MIUR conferma che l'avvio alla realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento in oltre mille scuole italiane (che prevedono dotazioni tecnologiche innovative per l’utilizzo della realtà virtuale e aumentata nella didattica, della robotica educativa, del pensiero computazionale, della stampa 3D) verrà dato in tempi rapidi. Una misura importante per diffondere nella scuola un nuovo modo di concepire l’aula, attrezzandola con arredi e dispositivi che favoriscano metodologie didattiche innovative”.



Questo l’elenco degli istituti riminesi, in ordine di graduatoria dei progetti, che hanno ottenuto il finanziamento "Ambienti di apprendimento innovativi": IC Marvelli Rimini, Istituto Gobetti Morciano, Direzione Didattica 1 Santarcangelo, Scuola primaria Casti Rimini, Istituto Comprensivo Statale "Alighieri" Rimini, Scuola Media Statale "T. Franchini" Santarcangelo, ISISS Tonino Guerra Novafeltria, Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato "L.Battista Alberti", Istituto P. Olivieri Pennabilli, ISISS Einaudi Molari, IC Centro storico Rimini, IC Valle Del Conca Morciano, IC Statale Coriano, ITTS O. Belluzzi - L. Da Vinci Rimini, Liceo Scientifico Statale Einstein Rimini, IC Ospedaletto, Direzione Didattica 2 Santarcangelo, IC Misano Adriatico, Istituto Professionale per i Servizi dell'Enogastronomia e dell'Ospitalità Alberghiera “S.Savioli” Riccione, Istituto Tecnico Economico Statale "Roberto Valturio" Rimini, Liceo Classico Giulio Cesare-Manara Valgimigli Rimini, IC XX Settembre di Rimini, Liceo Statale Alessandro Serpieri Rimini, IC "Angelo Battelli" Novafeltria, Istituto tecnico per il turismo "Marco Polo" Rimini, IC Miramare.