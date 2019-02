Saludecio, terminati gli interventi sulle strade vicinali a uso pubblico

Attualità

Saludecio

| 10:27 - 01 Febbraio 2019

Lavori strade Saludecio.

Nel 2018 il Consorzio di Bonifica della Romagna ha iniziato la manutenzione delle aree collinari e montane della provincia di Rimini stanziando importanti fondi del proprio bilancio. La priorità del Consorzio si è focalizzata sulla manutenzione delle strade vicinali, fondamentali per la rete viaria minore del territorio in quanto garantiscono l’accessibilità capillare a tutto il territorio montano e costituiscono un supporto essenziale all’attività produttiva e, più in generale, alla vita civile della popolazione residente.

A un anno di distanza dall’accordo di programma per le manutenzioni viarie delle strade vicinali ad uso pubblico fra Consorzio e Comune di Saludecio il bilancio è positivo: ben 7 strade sono state ripristinate e manutentate con lavori che vanno dalla vera e propria asfaltatura al ripristino dello stabilizzato esistente. I lavori hanno reso nuovamente percorribili strade importantissime per chi vive in quelle zone. Grande soddisfazione del Sindaco di Saludecio Dilvo Polidori espressa in una lettera inviata al Presidente del Consorzio, Roberto Brolli. “A nome dell’Amministrazione e mio personale – scrive Polidori- desidero esprimere il più sentito ringraziamento per l’apprezzatissimo lavoro che avete svolto nelle nostre strade vicinali...al Presidente giunga una personale riconoscenza perché il suo costante lavoro ha fatto sì che uno staff intero si muovesse in unanime sinergia per raggiungere questo obiettivo. Tutti insieme avete regalato al nostro Comune una splendida opportunità per mostrare a tutti i nostri concittadini che le opere effettuate sulle loro strade del nostro territorio hanno valorizzato la bellezza della nostra terra”

“desidero ringraziare il Sindaco Polidori per le belle parole- dice Roberto Brolli- che sono un importante riconoscimento per il lavoro che stiamo portando avanti per la manutenzione delle nostre belle colline riminesi. Un lavoro che proseguirà anche nei prossimi anni sotto la guida dei bravi e competenti tecnici del Settore Montagna del Consorzio che presiedo, e che ringrazio sentitamente per la competenza e dedizione che mostrano quotidianamente nel loro lavoro”