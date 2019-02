Per contrastare centri commerciali ed Amazon nasce "Shop in Rimini"

Attualità

| 10:07 - 01 Febbraio 2019

I relatori al centro Congressi Sgr.

Si è tenuto giovedì sera a Rimini il "Capodanno dell'imprenditore 2019" una serata nella quale oltre 150 associati a Zeinta di Borg si sono ritrovati al centro Congressi Sgr, per fare il punto della situazione per meglio affrontare il nuovo anno. "Oltre ai problemi classici relativi a tasse e a burocrazia" spiega Arturo Pane presidente dell'associazione Zeinta di Borg "segnaliamo un calo dei fatturati non solo a causa della concorrenza dei centri commericiali ma anche per via degli acquisti on line su Amazon". Per questo nascerà in questi giorni una piattaforma chiamata "Shop in Rimini" che permetterà agli associati di vendere i prodotti su internet. Tante le iniziative in programma per il 2019 tra cui la Lotteria che contribuisce al Fondo per il Lavoro in collaborazione con la Caritas. "Un ideale di fraternità declinato sul piano della solidarietà" dice il Vescovo di Rimini Mons. Francesco Lambiasi "Denota una spiccata sensibilità umana e cristiana. La lotteria ha portato oltre 56mila euro negli anni scorsi e il messaggio di aiuto vale di più della somma raggiunta".



A coordinare la serata il coordinatore dell’associazione Antonio Cuccolo che ha dichiarato ‘Oltre ad essere veramente grati per l’ospitalità del Centro Congressi SGR, nostro partner fin dal principio, della partecipazione del Direttore Commerciale di Crédit Agricole Lorenzo Milani, del Presidente della Camera di Commercio Fabrizio Moretti, dell’Assessore Regionale Emma Petitti e di tutti i partecipanti, ci ha colpito il discorso di Monsignor Francesco Lambiasi che ha enfatizzato il valore della fratellanza e l’importanza delle sinergie tra imprenditori e del sostegno ai più bisognosi concludendo affermando che ‘La carità supera la giustizia’.

Milani ha offerto ai correntisti soci di Zeinta di Borg condizioni riservate oltre alla possibilità di avere risposte entro cinque giorni lavorativi per il prestito, mutui e finanziamenti.

Tutti i relatori hanno apprezzato il lavoro svolto dall’associazione in questi anni e rassicurato un sostegno per il futuro.



Eva Micucci, segreteria organizzativa dell’Associazione ha anticipato che ci saranno anche tre grandi novità oltre al portale di shop on-line, il supporto all’evento Marecchia Dream Fest, il concertone del 30 aprile e 1 maggio organizzato dai soci Michael Frisoni e Dario Merendino, una sfilata di moda a Castel Sismondo (Rimini Fashion) e le Olimpiadi dei Bar il prossimo 19 maggio allo Stadio Romeo Neri di Rimini e la collaborazione con Cartoon Club.





Clicca sul pulsante audio per ascoltare le parole del presidente di Zeinta di Borg Arturo Pane e del Vescovo di Rimini Mons. Lambiasi