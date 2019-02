Elezioni: il dj Claudio Cecchetto diventa cittadino di Misano

Attualità

Misano Adriatico

| 09:29 - 01 Febbraio 2019

Claudio Cecchetto all’ufficio anagrafe con alcune dipendenti.

Continua a grandi passi il "viaggio" di Claudio Cecchetto per candidarsi a diventare primo cittadino di Misano. Da Dj, talent scout, uomo di musica e spettacolo a normale cittadino della città della Riviera. Da giovedì infatti Cecchetto ha preso la residenza a Misano. E' lui stesso a darne notizia tramite i suoi social. Due foto all'ufficio anagrafe comunale che lo ritraggono durante l'espletamento delle pratiche per diventare cittadino misanese. In questi giorni sono spuntati anche i manifesti che annunciano il progetto elettorale di Cecchetto: la scritta "Misano Viva" con una grande "W" incornicia il volto del candidato. Con grande entusiasmo Cecchetto continua il suo viaggio che lo porterà a partecipare alle prossime elezioni amminstrative di maggio. Il sindaco uscente Stefano Giannini, in carica da due mandati, non potrà ricandidarsi.