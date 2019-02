Eventi

Rimini

| 08:23 - 01 Febbraio 2019

Il sassofonista riminese Stefano Bedetti.

Al Milleluci Jazz Club di Rimini sabato sera alle ore 22 suona lo Stefano Bedetti 4tet: "Playing the music of Horace Silver". Il quartetto è composto dal sassofonista riminese Stefano Bedetti, di ritorno in Italia dopo una lunga esperienza newyorchese passata a suonare con i più grandi esponenti del jazz, Rossella Cappadone, voce, Mauro Mussoni, contrabbasso, Daniele Santimone, chitarra. Un omaggio a uno dei pionieri dell’hard bop. Una personale rilettura dei brani più originali dell’artista.